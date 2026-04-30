La Giuria internazionale della Biennale si è dimessa giovedì 30 aprile, prima dell’apertura al pubblico. I Leoni sono stati assegnati dai visitatori e tra i paesi in concorso figurano anche Russia e Israele. Il presidente della regione ha commentato la situazione affermando che le difficoltà sono state trasformate in un’opportunità. La manifestazione si prepara ad aprire i battenti senza la presenza della Giuria internazionale.

VENEZIA - La Biennale non ha ancora aperto i battenti al pubblico ma nel frattempo non risparmia i colpi di scena: si è dimessa oggi, giovedì 30 aprile, la Giuria internazionale della 61esima Esposizione internazionale d'Arte, al via il 9 maggio. La Giuria internazionale era composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi. Lo comunica una nota della Biennale di Venezia, all'indomani della visita degli ispettori del ministero della Cultura, sottolineando che la cerimonia di premiazione slitta dal 9 maggio al 22 novembre, giorno di chiusura della manifestazione. I Leoni dei...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Biennale, si è dimessa la Giuria internazionale. I Leoni votati dai visitatori, in concorso anche Russia e Israele. Zaia: «Difficoltà trasformata in occasione»

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