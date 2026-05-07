un altro titolo regionale invicta under 17 sul trono

L'Invicta ha conquistato il titolo regionale Under 17 maschile, portando a casa la terza vittoria stagionale in ambito giovanile dopo i successi nelle categorie Under 13 e Under 19. La finale si è disputata contro i Lupi Santa Croce, in un incontro combattuto e molto sentito. La società grossetana si è distinta per la sua continuità e determinazione, consolidando così il proprio successo a livello regionale.

L’ Invicta è campione regionale Under 17 maschile. La società grossetana fa tripletta, e dopo Under 13 ed Under 19 conquista il terzo titolo regionale giovanile in una bella e combattuta finale contro Lupi Santa Croce. Parte forte l’Invicta che vola sul 4-1 con coach Bocini che chiama subito time-out sul 2-6: i suoi ragazzi si scuotono e raggiungono i grossetani sul 9-9 grazie a tanta pressione in attacco. I Lupi si fanno sentire anche a muro e provano il primo allungo sul 14-12 ma alcune imprecisioni a muro riportano il punteggio in parità su 15-15. Altro allungo di Santa Croce fino al 22-19 che poi chiude 25-20. I Lupi scattano subito anche nel secondo set per 6-2 costringendo coach Rolando a fermare tutto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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