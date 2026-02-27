GPS 2026 abilitazioni per classi accorpate | una titolo di accesso e l’altra altro titolo Chiarimenti su idoneità concorso Il punto di Chiara Cozzetto Anief

Durante un incontro tra sindacati e Ministero, sono stati forniti chiarimenti sulle GPS 2026 riguardo alle abilitazioni per classi accorpate. Chiara Cozzetto di ANIEF ha spiegato le novità relative alle certificazioni informatiche, alle modalità di accesso con un titolo di accesso e un altro “altro titolo” e sulla questione dell’idoneità nei concorsi.

Importanti novità dal confronto tra sindacati e Ministero sulle GPS. Ospite del question time è stata Chiara Cozzetto (ANIEF), che ha illustrato i chiarimenti arrivati nelle ultime ore, in particolare sul nodo delle certificazioni informatiche ma anche su abilitazioni e concorsi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Punteggio del concorso PNRR nelle GPS 2026 per classi di concorso accorpate: 3 o 6 punti?Graduatorie GPS 2026/28: nonostante il confronto sindacati – Ministero abbia apportato alla BOZZA iniziale numerose novità positive, rimangono alcuni...

Aggiornamento GPS al via: attenzione a certificazioni informatiche nel cambio fascia, servizio con riserva, ALERT punteggio ITP. Il punto di Chiara Cozzetto (ANIEF)Nel Question Time di oggi 20 febbraio, Chiara Cozzetto di ANIEF ha analizzato nel dettaglio il format della domanda di aggiornamento delle GPS appena...

Temi più discussi: GPS 2026-28: data domande, ordinanza, scheda e titoli di accesso; Aggiornamento GPS 2026/28: il Ministero pubblica le prime FAQ su abilitazione e istanza; Aggiornamento GPS 2026-2028: le FAQ del Ministero; GPS 2026: inserimento in prima fascia con riserva per abilitazione e sostegno entro il 30 giugno [Chiarimenti].

Gps 2026-2028, come si compila la domanda: video tutorial per infanzia, primaria, secondaria, Itp e sostegnoL’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata. Da adesso sarà possibile inviare la domanda: la finestra temporale è dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle 23.59 del 16 marzo.I video tutori ... tecnicadellascuola.it

Aggiornamento GPS 2026-2028: le FAQ del MinisteroChiarimenti sui servizi dell’a.s. 2025/25, inserimento con riserva per specializzazione o abilitazione entro il 30 giugno, dottorati esteri. flcgil.it

Dalla diretta di Orizzonte Scuola con Chiara Cozzetto (Anief) emergono chiarimenti decisivi sull’aggiornamento GPS 2026: certificazioni informatiche, accorpamenti classi di concorso, sostegno, titoli esteri, servizio civile, anno di prova e bug della piattaforma. - facebook.com facebook

Nel Question Time di oggi 20 febbraio, Chiara Cozzetto di ANIEF ha analizzato nel dettaglio il format della domanda di aggiornamento delle GPS appena presentato dal Ministero. x.com