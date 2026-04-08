L’Invicta Under 17 maschile ha partecipato al Torneo Bussinello di Modena con una squadra composta principalmente da giovani con un’età inferiore alla media. Nonostante l’assenza di diversi titolari e il numero ridotto di giocatori disponibili, la squadra ha mostrato buone capacità tecniche e un atteggiamento deciso. La formazione si è classificata in quindicesima posizione, affrontando avversari di alto livello durante la competizione.

Senza tanti titolari e con un livello molto alto, l’Invicta under 17 maschile si è ben distinta al Torneo Bussinello di Moderna, piazzandosi in quindicesima posizione con una formazione con età molto al di sotto della media. Ma il torneo, considerato tappa imprescindibile per il confronto della squadra grossetana a livello nazionale, ha preso subito una piega diversa. La settimana precedente alla partenza, l’Invicta ha perso Ferrari e Pantalei a causa di infortuni. Già priva di Giallini e Sacchini anche loro infortunati. Rolando ha praticamente messo in campo l’Under 15 supportata da Vannucci, Bonelli e Scrivano. Nonostante ciò i lati positivi ci sono stati a partire della prestazione finalmente di livello di Lorenzo Vannucci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giovanili. Invicta Under 17 a ranghi ridotti, ma a Modena si vedono tecnica e carattere

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