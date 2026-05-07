Francesco Farioli, allenatore italiano, ha ottenuto un successo importante in Portogallo vincendo il campionato con il Porto. Cresciuto nel settore giovanile e poi approdato alla guida della prima squadra, si è distinto per le sue scelte tattiche e il suo metodo di lavoro. La sua carriera ha visto tappe in Italia e all’estero, fino alla conquista del titolo nazionale portoghese.

E’ italiano, si chiama Francesco Farioli e si è affermato come uno dei profili più brillanti e innovativi del calcio europeo, culminando la sua crescita con la vittoria del titolo nazionale portoghese alla guida del Porto. Naturalmente il toscano per gli addetti ai lavori non è uno sconosciuto, ma la sua carriera rappresenta un’eccezione nel panorama tecnico, poiché Farioli non ha alle spalle un’ esperienza come calciatore professionista, ha costruito il proprio percorso esclusivamente attraverso lo studio, l’osservazione e l’analisi meticolosa del gioco. Mentre il nostro calcio è in crisi e non andrà ai mondiali, lui vince. Ci pensa il Chelsea.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Un allenatore “Made in Italy” si fa onore all’estero: chi è Francesco Farioli che ha trionfato col Porto

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