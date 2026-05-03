Il tecnico toscano ha conquistato il titolo di campione portoghese con la squadra di Porto, dopo averlo inseguito per tutta la stagione. A 21 anni di distanza dall’ultimo successo di un suo predecessore, ha portato a casa il trofeo senza subire rimontaggi o sorprese finali. Ora il suo obiettivo è approdare in Premier League, con l’ambizione di continuare la sua carriera ai massimi livelli.

Barga, 3 maggio 2026 – Francesco Farioli ce l’ha fatta. Stavolta non ci sono state sorprese, nè rimonte dell’ultimo minuto: il tecnico toscano, 21 anni dopo Giovanni Trapattoni, ha vinto il campionato portoghese col Porto. L’ultimo italiano ad esserci riuscito era stato appunto il Trap nel 2025, anche se allora guidava il Benfica. Ma il trionfo di Farioli è innanzitutto la festa di Barga e di Massa e Cozzile, che sono rispettivamente i paesi in cui è nato e dove è cresciuto. epa12891447 FC Porto's head coach Francesco Farioli watches his players during a training session of the team at the Olival training center, Vila Nova de Gaia, Portugal, 15 April 2026.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Francesco Farioli, il tecnico toscano è campione col Porto. E ora il sogno è la Premier League

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