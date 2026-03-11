Il food made in Italy corre all’estero ma in Italia non si trovano panettieri

Il settore alimentare italiano si espande all'estero, attirando consumatori e mercati nuovi, mentre in Italia si registrano difficoltà nel reperire panettieri. La produzione e la vendita di prodotti italiani continuano a crescere nel mondo, ma nel nostro Paese si nota una carenza di professionisti specializzati, come i panettieri, necessari per mantenere alta la qualità e la tradizione.

Roma, 11 marzo 2026 – Il food made in Italy continua a mostrare una sorprendente capacità di crescita anche in una fase economica non semplice. Nel 2025 l'export dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco è aumentato del 4,3%, confermando il peso crescente di una filiera che resta uno dei motori più riconoscibili del sistema produttivo nazionale. Ma proprio mentre il settore consolida la sua presenza sui mercati internazionali, emerge con forza un ostacolo strutturale: la difficoltà sempre più marcata di reperire manodopera qualificata. È il paradosso fotografato dal rapporto di Confartigianato presentato oggi alla Camera, nel convegno "Intelligenza artigiana a tavola".

Food made in Italy: nel 2025 non sono stati trovati oltre 68mila lavoratori
Su 176.450 lavoratori richiesti dalle imprese nel 2025, ben 68.160 posti sono rimasti vacanti: oltre un terzo del fabbisogno è rimasto scoperto, soprattutto nei mestieri artigiani della trasformazione.

Food made in Italy, export +4,3% ma mancano 68mila lavoratori
Il settore alimentare continua a confermare i successi in Italia e all'estero, con una crescita del 4,3% dell'export nel 2025, ma le imprese faticano sempre di più a trovare personale qualificato.