Umiliata un’intera categoria riportiamo il cinema a essere politico e sociale | il discorso di Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, l’attrice ha pronunciato un discorso incentrato sulla condizione del cinema e degli artisti. Ha espresso rammarico per la situazione in cui si trova il settore, sottolineando come spesso si debba arrivare a questo punto per ricordare la presenza di una categoria che viene umiliata. Il suo intervento ha portato l’attenzione su temi di natura politica e sociale legati all’industria cinematografica.

“Mi spiace che si debba arrivare a vedere che viene umiliata un’intera categoria per ricordarci che esiste”. La prima premiata ai David 2026 e il primo lungo discorso di protesta politica. Tocca a Matilda De Angelis alludere alla ritrosia del ministro Giuli e di tutto il cucuzzaro meloniano verso il cinema, l’arte e la cultura. La 30enne attrice bolognese è salita sul palco dei David di Donatello per ritirare il premio come attrice non protagonista in Fuori di Mario Martone e subito per ricordare Goliarda Sapienza ispiratrice del film: “Un’artista indomita, in vita censurata ed ostacolata”. “Molto spesso dei grandi artisti ci accorgiamo quando sono morti, quando appartengono al passato e al futuro, ma non al presente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Umiliata un’intera categoria, riportiamo il cinema a essere politico e sociale”: il discorso di Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026 Notizie correlate David di Donatello, i premi tra le proteste dei lavoratori. Il discorso di Matilda De Angelis incassa gli applausi in sala – Il videoLa 71esima edizione dei David di Donatello si apre con l’evento dentro gli studi di Cinecittà e la protesta, fuori, dei lavoratori del cinema. Leggi anche: David di Donatello 2026, le star infiammano il red carpet: siparietto Arisa-Matilda De Angelis Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Matilda De Angelis, il discorso ai David di Donatello 2026; La notte dei David di Donatello, 'Le città di pianura' favorita; David Donatello, trionfa Le città di pianura. Tutti i premi; I David di Donatello tra premi e polemiche, trionfa Sossai. Umiliata un’intera categoria, riportiamo il cinema a essere politico e sociale: il discorso di Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026Il discorso di Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026: dalla protesta dei lavoratori del cinema all'eredità di Goliarda Sapienza. ilfattoquotidiano.it Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026: Umiliata un’intera categoriaPremiata per Fuori ai David di Donatello come miglior attrice non protagonista, Matilda De Angelis ha dedicato il suo discorso alle maestranze del cinema e dello spettacolo in protesta fuori da Cineci ... tg24.sky.it Corriere della Sera. . Siparietto sul red carpet dei David di Donatello tra Arisa e Matilda De Angelis. Mentre era in posa per i fotografi presenti, la cantante ha visto da lontano l'attrice ed è corsa a salutarla: «Sei bellissima», le ha urlato, subito ricambiata da De - facebook.com facebook Matilda De Angelis sul red Carpet dei #David71 Luca Dammicco x.com