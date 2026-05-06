David di Donatello i premi tra le proteste dei lavoratori Il discorso di Matilda De Angelis incassa gli applausi in sala – Il video

Durante la cerimonia dei David di Donatello, che si è svolta nella storica sede di Cinecittà, si sono alternati momenti di celebrazione e proteste. Mentre all’interno si sono consegnati i premi e il pubblico ha applaudito un discorso di una attrice presente, all’esterno alcuni lavoratori del settore hanno manifestato con cartelli e bandiere. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che chiedevano maggiore attenzione alle loro condizioni lavorative.

La 71esima edizione dei David di Donatello si apre con l’evento dentro gli studi di Cinecittà e la protesta, fuori, dei lavoratori del cinema. Mentre ospiti e candidati salgono sul palco, il movimento #siamoaititolidicoda ha messo in scena la sua manifestazione simbolica – cartelli e maschere – per denunciare una crisi «senza precedenti», su un comparto con produzioni ferme e precarietà diffusa. Chi però è dentro gli studios ricorda la crisi in atto. Flavio Insinna ha ricordato: «Il maestro Sorrentino mi ha chiesto di finire presto. Gli ultimi tre David li diamo domattina a Uno Mattina. Questa serata è una lettera d’amore per il cinema in mezzo a mille difficoltà, non è un luogo comune, continua a creare tra volti, teste che pensano, mani che attaccano cavi.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: David di Donatello 2026, le star infiammano il red carpet: siparietto Arisa-Matilda De Angelis “Boicottare i David di Donatello? Ci penso ma su quel palco si può lanciare un messaggio importante sui lavoratori del cinema in crisi”: Matilda De Angelis risponde a Alessandro GassmannMatilda De Angelis, durante la presentazione della terza e ultima stagione de “La legge di Lidia Poët” su Netflix dal 15 aprile, ha commentato le... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; Oggi la cerimonia dei David di Donatello, conduttori, ospiti e candidati ai premi del cinema; David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori. Arisa ai David di Donatello 2026 è un desiderio proibito: il look sheer con finto cut-out che svela i fianchi (di un giovane brand emergente Made in Italy)Tutti i dettagli del look di Arisa ai David di Donatello 2026: la cantautrice sceglie un total black minimalista firmato Project Hope ... vogue.it David di Donatello 2026, i vincitori: tutti i premi assegnati (in aggiornamento)Direttamente dal Teatro 23 di Cinecittà di Roma nella serata di mercoledì 6 maggio la cerimonia dei David di Donatello 2026 svelerà tutti i vincitori ... vogue.it Matilda De Angelis vince il David di Donatello come “MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA” per Fuori! Ed è il suo secondo David in carriera. Semplicemente STUPENDA - facebook.com facebook David di Donatello, la cerimonia a Cinecittà. De Angelis: “Le maestranze sono la nostra famiglia” x.com