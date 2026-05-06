David di Donatello 2026 le star infiammano il red carpet | siparietto Arisa-Matilda De Angelis

A Cinecittà si è svolta la cerimonia dei David di Donatello 2026, con molte celebrità che hanno calcato il red carpet. Tra i primi a essere fotografati ci sono stati l’attrice Matilda De Angelis, Aurora Quattrocchi e il regista Bruno Bozzetto, che ha ricevuto un premio speciale per la carriera. La serata ha visto anche uno scambio tra Arisa e Matilda De Angelis, creando un momento di attenzione tra i presenti.

Si è acceso il red carpet a Cinecittà per la serata dei David di Donatello. Tra i primi ospiti ad arrivare l’attrice Matilda De Angelis, Aurora Quattrocchi e Bruno Bozzetto, premiato con un David speciale alla carriera. Nel corso del suo intervento, De Angelis ha voluto richiamare l’attenzione sulla situazione dei lavoratori del settore cinematografico. “Possiamo usare il palco per dare luce a una categoria dimenticata. Sono felice di essere qua stasera ma ovviamente vengo con il cuore pesante, sapendo che ci sono delle persone qua fuori e noi siamo qua dentro”, ha dichiarato l’attrice. Un pensiero rivolto alle maestranze e ai professionisti...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - David di Donatello 2026, le star infiammano il red carpet: siparietto Arisa-Matilda De Angelis Notizie correlate David di Donatello, Matilda De Angelis e Gabriele Mainetti: l’importanza di farsi sentire| INTERVISTESfruttare un’occasione, un’opportunità, un piccolo palcoscenico o uno più grande come quello deiDavid di Donatello. “Boicottare i David di Donatello? Ci penso ma su quel palco si può lanciare un messaggio importante sui lavoratori del cinema in crisi”: Matilda De Angelis risponde a Alessandro GassmannMatilda De Angelis, durante la presentazione della terza e ultima stagione de “La legge di Lidia Poët” su Netflix dal 15 aprile, ha commentato le... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori; La 71? edizione dei Premi David di Donatello. Arisa ai David di Donatello 2026 è un desiderio proibito: il look sheer con finto cut-out che svela i fianchi (di un giovane brand emergente Made in Italy)Tutti i dettagli del look di Arisa ai David di Donatello 2026: la cantautrice sceglie un total black minimalista firmato Project Hope ... vogue.it Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026 con l'abito da Gran sera di velluto fluido color notte firmato Armani Privé archivioCandidata come Miglior Attrice Non Protagonista per Fuori di Mario Martone, Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026 ha scelto Armani Privé ... vogue.it Arisa e il look super sexy sul red carpet dei David di Donatello, il video - facebook.com facebook David di Donatello, la cerimonia a Cinecittà. De Angelis: “Le maestranze sono la nostra famiglia” x.com