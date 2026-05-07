In Umbria, sono state annunciate nuove quote per l’ATC, con Federcaccia che ha accettato l’aumento a condizione di rispettare alcune restrizioni. La proposta prevede un incremento delle quote, ma sono state stabilite tre condizioni precise per evitare che si trasformi in una tassa. Queste regole mirano a mantenere un equilibrio tra le esigenze di gestione e la tutela delle attività venatorie.

?? Cosa scoprirai Come verranno garantiti i vincoli per evitare che diventi una tassa? Quali sono le tre condizioni poste da Federcaccia per accettare il rialzo? Perché le tariffe rimaste invariate dal 1995 mettono a rischio i boschi? Dove verranno impiegati esattamente i nuovi fondi raccolti dagli ATC??? In Breve Tariffa aggiornata a 51,65 euro per adeguare i costi fermi dal 1995. Fondi destinati a piccola selvaggina, ripopolamento e gestione aree di rispetto. Federcaccia richiede tracciabilità .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, nuove quote ATC: Federcaccia accetta il rialzo con vincoli

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