A Perugia si apre un dibattito sulle proposte per favorire il recupero degli immobili vuoti in Umbria. La questione riguarda come il riutilizzo degli edifici abbandonati possa influire sui quartieri e sulla disponibilità di alloggi. Si discute anche delle difficoltà di molte famiglie nel pagare gli affitti con i redditi attuali, senza che siano ancora state adottate soluzioni concrete.

? Cosa scoprirai Come può il recupero degli immobili vuoti salvare i nostri quartieri?. Perché i redditi attuali non bastano più a coprire l'affitto?. Chi deve garantire il sostegno economico all'edilizia sociale in Umbria?. Come influisce il costo della casa sulla chiusura delle botteghe?.? In Breve Convegno a Perugia venerdì 8 maggio alle ore 9:00 presso Auditorium Enti Bilaterali.. Partecipano Costanza Spera, Moreno Spaccia, Agostino Giovannini, Federico Santi e Diego Zurli.. Tavola rotonda dalle 11:15 con Fabio Barcaioli e delegati SPI, ANCE, CNA, SUNIA.. L'alto costo abitativo minaccia la sopravvivenza delle botteghe artigiane nei centri storici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, nuove proposte per la casa: il dibattito a Perugia

Notizie correlate

Idee per tornare a vincere. Nuove politiche per la casa, le proposte di ConfediliziaMi unisco volentieri al “laboratorio di idee” che Il Tempo ha deciso di mettere a disposizione del Governo, per formulare alcune proposte riguardanti...

Leggi anche: Moria di negozi, il dibattito: "Abbiamo tre proposte"

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Verso un nuovo Piano casa: a Perugia il confronto sull'abitare nell'Umbria del futuro; Umbria Circolare, al via il percorso partecipativo per la nuova legge sull'economia circolare e l'aggiornamento del piano rifiuti; Nicolò Filippucci inaugura l’Umbria che spacca; Nicolò Filippucci a L'Umbria che Spacca 2026.

L’Umbria cala il tris a Sanremo. Nicolò Filippucci vola al Festival. Nuove Proposte, c’è anche BlindNicolò Filippucci trionfa a Sarà Sanremoe vola al Festival di Sanremo 2026 tra le ’Nuove Proposte’. Ma tutta l’Umbria sarà grande protagonista sul palco dell’Ariston visto che in gara tra i giovani ... lanazione.it

Umbria che Spacca, c’è anche l’umbro Nicolò Filippucci sul main stage dei Giardini del FrontoneNewTuscia – PERUGIA – Dalla scuola di Amici fino al trionfo tra le Nuove Proposte all’ultimo Sanremo, Nicolò Filippucci atterra ora sul palco dell’Umbria che Spacca in programma a Perugia dal 24 al 2 ... newtuscia.it

Umbria. . Buona giornata dalle Mole di Narni! Riceviamo ogni giorno tantissime richieste… e la domanda è sempre la stessa: Le Mole di Narni sono aperte e visitabili La risposta è SÌ! Potete vivere questo angolo di paradiso entrando nel parco de - facebook.com facebook

Umbria, Assisi, Basilica di Santa Chiara. x.com