Lombardia | 3,17 milioni per salvare laghi biodiversità e turismo

La Lombardia stanzia 3,17 milioni di euro per il risanamento dei laghi: un piano triennale per acque più sane e biodiversità protetta La Regione Lombardia ha approvato un piano da 3,17 milioni di euro per il risanamento dei laghi regionali. Il progetto, presentato dall'assessore all'Ambiente Giorgio Maione, prevede interventi per il miglioramento delle acque e la tutela della biodiversità entro il 2028. I fondi saranno distribuiti attraverso un bando che sarà pubblicato ad aprile, con contributi a fondo perduto fino a 300.000 euro per singolo progetto. I beneficiari includono Comuni, Province e altri enti locali, con un specifico su interventi entro un chilometro dalle sponde dei laghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Turismo in continua crescita. Tre milioni di presenze grazie a laghi e valli varesineLa provincia di Varese arriva a 3 milioni di presenze turistiche: nel 2025 la crescita è stata del 10% rispetto al 2024 e del 36% sui livelli...

Lombardia: 9,3 milioni per salvare i bus in ValtellinaLa Regione Lombardia ha stanziato 9,3 milioni di euro per il trasporto pubblico locale nella provincia di Sondrio, con ulteriori 5 milioni previsti...

Il coregone torna nel lago di Garda! Con quasi 33 milioni di piccoli coregoni immessi nei laghi di Garda e Iseo, si conclude la campagna di ripopolamento 2025-2026 promossa da Regione Lombardia. Un successo dopo anni in cui il coregone non era ripop - facebook.com facebook

