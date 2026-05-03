Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri pareggiano in casa col Verona le parole di Spalletti

Nelle ultime ore, la squadra di calcio ha affrontato una partita casalinga che si è conclusa con un pareggio contro una squadra avversaria. La partita si è svolta in un clima di attesa, con i giocatori che hanno dato tutto sul campo. Nel frattempo, il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa, commentando l’andamento dell’incontro e le prossime strategie. Questa notizia si aggiunge alle aggiornamenti quotidiani sulla squadra, disponibili in tempo reale.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 3 maggio 2026. Conferenza stampa Spalletti post Juve Verona: «Questi momenti ci capitano, si diventa un po’ ragazzi e si fatica a non subire la casualità di un episodio». Ore 21.30 – Conferenza stampa Spalletti post Juve Verona: le sue dichiarazioni dopo il match della 35ª giornata di Serie A 202526 Pagelle Juve Verona: Bremer-Di Gregorio horror, Vlahovic evita la beffa ma è una notte di forte delusione VOTI.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri pareggiano in casa col Verona, le parole di Spalletti Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri vincono a Bergamo, le parole di Spalletti dopo il matchdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri fanno un altro passo verso la Champions, le parole di Spallettidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Verso Milan-Juve, novità importanti su Vlahovic e Yildiz; ? Juve sul difensore, novità KDB e futuro Tomori: le news di oggi ?; Calcio Live News: il Milan cade col Sassuolo, la Juve pareggia col Verona e l'Inter prepara la festa col Parma; Pescara-Juve Stabia, c'è l'amuleto Verratti: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming. Juventus-Verona 1-1 LIVE, risultato finale della partita di Serie A: gol di Bowe e Vlahovic, gli highlightsLa diretta live di Juventus-Verona di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Atalanta-Juve, diretta: risultato in tempo reale. Spalletti senza McKennie, formazioni liveQuesta sconfitta è difficile da digerire e accettare, ma questo è il calcio. Sono quelle partite che capitano una o due volte in stagione, purtroppo è successo stasera. Sono orgoglioso e fiero dei mi ... tuttosport.com #Kalulu #Juve Le ultimissime x.com #Kalulu #Juve Le ultimissime - facebook.com facebook