ultimi testimoni nel processo per usura

Nel procedimento giudiziario riguardante il reato di usura, si stanno svolgendo gli ultimi testimoni chiamati a deporre. L’ex presidente di una società calcistica locale, rappresentato come parte civile, è coinvolto nel procedimento. La causa si avvia verso la conclusione, con i testimoni che stanno completando le loro testimonianze. La vicenda riguarda presunti comportamenti illeciti legati a pratiche usurarie.

Il processo per usura in cui l’ex presidente del Perugia, Leonardo Covarelli (nella foto), è parte civile, si avvia alle battute conclusive. Ieri, davanti al Tribunale di Perugia, sono sfilati gli ultimi testimoni citati dalla pubblica accusa. Cinque gli imputati, due italiani e tre albanesi. Secondo quanto ricostruito, tra il 2011 e il 2012, Covarelli sarebbe stato messo alle strette da chi gli avrebbero prestato denaro a tassi usurari in seguito al fallimento della società calcistica. Gli imputati avrebbero fatto ricorso a minacce ed estorsioni per indurlo a restituire il doppio della somma prestata. Sempre secondo la ricostruzione...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Spesso ci si riferisce a noi come "gli anziani", eppure questa semplice etichetta nasconde una verità più profonda, una verità a cui molte persone raramente si fermano a pensare. Siamo gli ultimi testimoni viventi di un mondo che è scomparso. A prima vista, p - facebook.com facebook

..se si vuole veramente la verità interrogare gli Arbitri dalla Serie C alla Serie A almeno degli ultimi dieci anni.. x.com