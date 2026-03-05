Cinque persone sono sotto processo per estorsioni e usura, con un episodio in cui uno degli imputati avrebbe minacciato un imprenditore con frasi come

"Stai attento perché se va male questi qua vengono e ti danno fuoco a tutto". È una delle minacce che avrebbe pronunciato Giambattista Di Tinco per costringere un imprenditore a consegnargli ogni mese gli interessi usurari pattuiti, procurandosi un ingiusto profitto di 202mila euro. Ancora: "Se uno non vuole pagare, io lo porto in quest’ufficio e insieme a un mio amico gli faccio capire cosa succede a chi non paga". Di Tinco, ex amministratore unico della società Dg service di Calerno, è una figura emersa in diverse inchieste, tra cui l’ operazione ’Ottovolante’, approdata martedì all’udienza preliminare davanti al giudice Matteo Gambarati: cinque persone sono accusate a vario titolo di estorsione finalizzata a riscuotere interessi usurari da titolari di aziende. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Estorsioni e tassi da usura: "Attento, se non paghi ti danno fuoco a tutto". In cinque a processo

