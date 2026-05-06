Lamezia processo alla cosca Iannazzo | 11 imputati per mafia e usura

A Lamezia si svolge un processo che coinvolge undici imputati accusati di associazione mafiosa e usura. Le indagini hanno portato alla luce come la famiglia abbia riorganizzato le proprie attività dopo l'operazione chiamata Andromeda, che ha portato all'arresto di alcuni dei vecchi boss. Durante il dibattimento si cerca di capire anche chi siano i nuovi membri che hanno preso il loro posto all’interno della cosca.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi membri che hanno sostituito i vecchi boss?. Come ha fatto la famiglia a riorganizzarsi dopo l'operazione Andromeda?. Quali metodi hanno usato per nascondere i beni e il denaro?. Perché i familiari sono riusciti a mantenere il controllo del territorio?.? In Breve Imputati tra cui Francesco Iannazzo, Giovanna Rizzo e altri membri del nucleo familiare.. Processo previsto dal 7 luglio presso il tribunale distrettuale di Lamezia Terme.. Resilienza del gruppo dopo le precedenti operazioni Andromeda del 2015 e 2017.. Mario Gattini coinvolto nel procedimento con stralcio per incompetenza territoriale.. Il 7 luglio a...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lamezia, processo alla cosca Iannazzo: 11 imputati per mafia e usura Notizie correlate 26 imputati: la rete di cocaina e usura nel casertanoIl tribunale di Santa Maria Capua Vetere ospita un processo che mette a nudo la rete criminale attiva nel casertano, con 26 imputati accusati di... Mafia a Carini, condannato a 8 anni John Pipitone: "E' lui il capo della cosca"La sentenza per il figlio di Giovan Battista Pipitone, all'ergastolo per omicidio. Altri aggiornamenti Si parla di: ’Ndrangheta a Lamezia, a processo 11 imputati legati alla cosca Iannazzo – NOMI. ’Ndrangheta a Lamezia, a processo 11 imputati legati alla cosca Iannazzo – NOMIRigettate le richieste di abbreviato condizionato. Stralciata la posizione di Mario Gattini: gli atti trasmessi al gip lametino ... corrieredellacalabria.it «Siete nel mio cuore e nei miei pensieri». Il vocale al boss di Niscemi che svela il legame con la cosca AlvaroDalle carte dell'inchiesta nissena, il messaggio inviato a Musto. Sullo sfondo il progetto per un presunto traffico di cocaina ... corrieredellacalabria.it