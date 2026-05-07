Ultima chiamata per Giménez | contro l’Atalanta si gioca la permanenza

Ultima chiamata per Santiago Giménez, che potrebbe tornare in campo come titolare nel prossimo incontro di campionato contro l’Atalanta. La sua presenza in formazione manca dal 28 ottobre 2025, data dell’ultima partita contro la stessa squadra. La sua convocazione potrebbe essere determinante per la squadra in vista delle prossime gare di campionato.

La maglia da titolare che manca dal 28 Ottobre 2025, esattamente dalla gara d’andata contro la Dea, potrebbe essere nuovamente indossata nel prossimo turno di campionato da Santiago Giménez. Il messicano scalpita per essere l’attaccante di riferimento nel match di domenica prossima, ottenendo così la possibilità di convincere Allegri di poter far parte della rosa del Milan nella prossima stagione. Lunga assenza e numeri da dimenticare. Il dolore alla caviglia destra, che persisteva da diverso tempo, lo aveva costretto ad operarsi nell’autunno scorso, tenendolo lontano dal campo per metà stagione. Prima di restare fermo ai box, “ El Bebote ” era sceso in campo nelle prime nove giornate di Serie A e nei match di Coppa Italia contro Bari e Lecce, siglando la sua unica rete stagionale proprio in coppa contro i salentini.🔗 Leggi su Milanzone.it

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