Oggi pomeriggio alle 15, la Massese affronta in casa lo Sporting Cecina nell’ultima giornata della regular season. La partita di novanta minuti potrebbe determinare il destino della squadra, con possibilità di qualificazione o eliminazione. I giocatori scenderanno in campo con l’obiettivo di portare a casa un risultato importante, consapevoli che questa gara può essere decisiva per il proseguimento del campionato.

Novanta minuti da vivere pericolosamente. La Massese chiude la propria regular season questo pomeriggio con calcio d’inizio alle ore 15 contro lo Sporting Cecina in una gara interna che potrebbe valere tutto o niente. Tutto in caso di vittoria o pareggio accomunati rispettivamente da un pareggio o da una sconfitta della Sestese nel suo match casalingo contro la Pro Livorno. Niente senza questa combinazione non si verificherà costringendo al quasi inevitabile ricorso alla sgradita appendice dei play-out. Per l’occasione ha optato per delle convocazioni extralarge il tecnico bianconero Paolo Pantera che ha chiamato a raccolta ben 24 giocatori....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ultima chiamata per i sogni della Massese. Si gioca la stagione contro lo Sporting Cecina

Notizie correlate

La Massese ritrova fiducia. Salvezza? Un rompicapo. Ai bianconeri potrebbe non bastare un successo contro lo Sporting CecinaLa Massese ha ritrovato fiducia dopo il roboante 4 a 1 di Perignano ma ragionevolmente per scongiurare i playout si dovrà verificare un mezzo...

La Massese non è padrona del proprio destino. Deve battere lo Sporting Cecina e sperare"Giocheremo al massimo delle nostre potenzialità ma bisogna anche essere realisti: non siamo padroni fino in fondo del nostro destino".

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Ultima chiamata per i sogni della Massese. Si gioca la stagione contro lo Sporting Cecina; Eccellenza: i play off del Belvedere legati al match Massese-Sporting Cecina.

Ultima chiamata per i sogni della Massese. Si gioca la stagione contro lo Sporting CecinaNovanta minuti da vivere fino all’ultimo respiro. I ragazzi di Pantera devono fare punti e sperare nei risultati che arrivano dagli altri campi . lanazione.it

Sporting Cecina-Lucchese 2-0, addio imbattibilitàAnche lo Sporting Cecina si fa vedere poco dopo con Scarpa che calcia alto. Al 28’ i padroni di casa passano in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo Milan sbroglia un primo pericolo su una ... lanazione.it

Pasillo de Honor per Lucchese sul campo dello Sporting Cecina - facebook.com facebook