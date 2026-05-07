Uffici vuoti e lavoratori stremati sciopera il personale della procura di Torino | Siamo una macchina senza benzina

Il personale della procura di Torino ha scioperato oggi, 7 maggio, manifestando davanti al tribunale. Tra i presenti ci sono funzionari, cancellieri, amministrativi e assistenti, che si sono detti esausti e hanno descritto la situazione come una macchina senza benzina. Gli uffici risultano vuoti e senza attività, mentre i lavoratori evidenziano una condizione di grande stanchezza. La protesta si è svolta in un clima di tensione e disagio.

Pochi e stremati. Si descrivono così i lavoratori della procura di Torino - impegati, funzionari, cancellieri, amministrativi, assistenti - che oggi, 7 maggio, hanno protestato davanti al tribunale. Molti di loro hanno aderito allo sciopero di due ore indetto dalle rsu e dai sindacati Uil.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Protesta dei lavoratori della procura a Torino, personale carente e stremato (112 posti vuoti su 252): “Così non c’è giustizia” Nuovo ospedale a Ivrea: il rischio di gusci vuoti senza personale? Cosa scoprirai Chi garantirà i turni medici nelle nuove strutture di Ivrea? Come verranno coperti i posti letto senza personale strutturato? Perché... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Re Start 2025/26 - Cassino e la fine dell'industria: fabbriche chiuse e lavoro perso - Re Start 28/04/2026 - Video; Krikka reggae: il video del nuovo singolo, Non può finire così; Il grande svuotamento nel Comune di Torino dove mancano 1.200 dipendenti: i servizi a rischio paralisi; Saverio Isola: Lavoro sugli spazi ma anche sui vuoti che diventano tempo. Protesta dei lavoratori della procura a Torino, personale carente e stremato (112 posti vuoti su 252): Così non c’è giustiziaNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... torinotoday.it 'Se lavori al PC sei a rischio': la previsione shock su uffici vuoti e lauree svalutateL'imprenditore Andrew Yang prevede che l'intelligenza artificiale eliminerà milioni di posti di lavoro impiegatizi entro 12-18 mesi. L'automazione ridurrà organici e salari, con effetti a catena su ... hwupgrade.it «Coop ha ribadito la politica del “chiusi per scelta”, per onorare la festività». Oggi è il Primo Maggio, la Festa dei Lavoratori: scuole chiuse, uffici vuoti e città che si muovono più lentamente del solito. Ma se ti sei dimenticato di comprare la carne per la grigliata - facebook.com facebook