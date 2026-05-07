Protesta dei lavoratori della procura a Torino personale carente e stremato 112 posti vuoti su 252 | Così non c’è giustizia

I lavoratori della procura di Torino hanno incrociato le braccia oggi, 7 maggio, con uno sciopero di due ore. La protesta è stata motivata dalla mancanza di personale, con 112 posti su 252 ancora vacanti, che rende difficile garantire il normale funzionamento dell’ufficio. La decisione di fermarsi è arrivata dopo aver evidenziato come le carenze di organico stiano influenzando l’attività quotidiana e la tutela della giustizia.