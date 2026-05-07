Protesta dei lavoratori della procura a Torino personale carente e stremato 112 posti vuoti su 252 | Così non c’è giustizia
I lavoratori della procura di Torino hanno incrociato le braccia oggi, 7 maggio, con uno sciopero di due ore. La protesta è stata motivata dalla mancanza di personale, con 112 posti su 252 ancora vacanti, che rende difficile garantire il normale funzionamento dell’ufficio. La decisione di fermarsi è arrivata dopo aver evidenziato come le carenze di organico stiano influenzando l’attività quotidiana e la tutela della giustizia.
Protesta il personale della procura di Torino. Oggi, 7 maggio, i lavoratori hanno scioperato per due ore, per richiamare l’attenzione sulle carenze d’organico. Su 270 posti di lavoro stimati per il correttamente funzionamento di tutti gli uffici, ne sono scoperti circa 110. Aderiscono allo.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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