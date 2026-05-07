L'Unione Europea ha approvato nuove norme che vietano il traffico di cuccioli, introducendo l'obbligo di microchip per cani e gatti. Le scadenze per l'aggiornamento dei registri degli animali saranno modificate, con scadenze più ravvicinate per i proprietari. Inoltre, saranno proibite pratiche estetiche sugli animali considerate invasive o dannose, come i tagli estetici e le procedure di spalatura. Le nuove regole entreranno in vigore nei prossimi mesi.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le scadenze per i proprietari di cani e gatti?. Quali pratiche estetiche sugli animali saranno vietate dal nuovo regolamento?. Perché l'UE impone il microchip per contrastare il mercato digitale?. Chi dovrà adeguarsi per primo alle nuove norme sugli allevamenti?.? In Breve Scadenze per adeguamento: 4 anni per allevatori e 10-15 per proprietari privati.. Vendite online animali raggiungono 1,3 miliardi di euro con 60% transazioni digitali.. Veronika Vrecionova guida riforma che riconosce animali come esseri senzienti.. Importazioni extra-UE richiedono notifica preventiva almeno 5 giorni lavorativi prima dell'ingresso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UE, stop al traffico di cuccioli: microchip obbligatorio per cani e gatti

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