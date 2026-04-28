Cani e gatti tracciabili scatta l’obbligo Ue di microchip E per viaggiare in Europa ora anche a loro serve il passaporto

L'Unione Europea ha approvato nuove regole per rendere i cani e i gatti più tracciabili attraverso l'obbligo di microchip. Con queste norme, i proprietari devono registrare gli animali e dotarli di un microchip prima di portarli in altri paesi europei. Inoltre, per viaggiare con animali domestici all’interno dell’Unione, sarà necessario ottenere un passaporto specifico. Le nuove disposizioni mirano a migliorare la tutela degli animali e a garantire maggiore trasparenza nel mercato.

Da Strasburgo – Via libera dall’Ue alle nuove norme per tutelare la salute e il benessere di cani e gatti e la trasparenza del relativo mercato. Il Parlamento europeo riunito in sessione plenaria ha approvato il nuovo testo del regolamento Ue che introduce una serie di nuove regole stringenti sia per chi alleva e vende cani e gatti che per chi li tiene come animali di compagnia. La riforma deve ora essere approvata anche dal Consiglio (Stati membri), ma dopo l’intesa siglata nei mesi scorsi sul testo dalle due istituzioni il varo appare scontato. Il pilastro della riforma è l’estensione a livello europeo dell’obbligo di identificazione di...🔗 Leggi su Open.online

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