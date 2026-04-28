Il Parlamento Europeo ha approvato a Strasburgo una legge che rende obbligatorio il microchip per cani e gatti. La normativa prevede che tutti i cani e i gatti abbiano un microchip di identificazione. La misura entrerà in vigore in diversi paesi dell'Unione Europea e mira a combattere il mercato nero di animali e a facilitare il rintracciamento degli animali smarriti. La legge è stata approvata con un voto unanime dei deputati.

? Cosa sapere Il Parlamento Europeo approva a Strasburgo il microchipping obbligatorio per cani e gatti.. La norma mira a contrastare il mercato nero da 1,3 miliardi di euro annui.. Il Parlamento Europeo ha approvato oggi a Strasburgo, con un voto di 558 favorevoli, 35 contrari e 52 astensioni, le nuove norme armonizzate per la salvaguardia di cani e gatti in tutta l’Unione. La decisione definitiva dell’Europarlamento segna una svolta nel tentativo di arginare le pratiche di allevamento illegali e il mercato nero che genera profitti per circa 1,3 miliardi di euro ogni anno. Il regolamento, già oggetto di accordo con il Consiglio, introduce misure stringenti per garantire la tracciabilità totale degli animali domestici, colpendo duramente i canali di vendita non regolamentati che dominano il settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop al mercato nero: l’UE impone microchip per cani e gatti

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