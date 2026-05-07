Ue Sberna | Se percezione cittadini negativa nostro compito comunicare in modo corretto quanto facciamo
Un rappresentante di un'istituzione europea ha commentato la presenza di commenti, anche negativi, riguardo alle sue attività. Ha sottolineato che questa attenzione indica un interesse diffuso e che, di conseguenza, l'istituzione ha la responsabilità di comunicare in modo chiaro e corretto le proprie azioni. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma, in occasione di un evento lo scorso 6 maggio.
Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Il fatto che ci sia un commento anche se negativo, a me dà l'idea che ci sia grandissima attenzione e che quindi sulle nostre spalle ricada una responsabilità importante". Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna, all'evento organizzato a Bruxelles dal titolo 'L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe', sui dati del sondaggio lanciato dall'agenzia SocialCom e Italiavanti. "Quella non solo di fare cose giuste per tutti i cittadini italiani che rappresentiamo ed europei che rappresentiamo, ma anche di comunicarle nel modo corretto.🔗 Leggi su Iltempo.it
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