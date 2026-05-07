Una recente ricerca condotta da Socialcom evidenzia che la fiducia nelle istituzioni europee può aumentare, ma le norme stringenti e la burocrazia continuano a rappresentare un ostacolo. L'indagine, svolta a Bruxelles, mostra come le percezioni sull'Europa siano influenzate da questi aspetti, mantenendo una certa diffidenza tra i cittadini. La relazione tra istituzioni e popolazione resta complessa, con le norme e i processi amministrativi al centro delle preoccupazioni.

Bruxelles, 7 mag. (Adnkronos) - L'Europa suscita ancora timore quando è associata a regolamenti e burocrazia, ma il Made in Europe ha la capacità di fare immedesimare i cittadini: è la prima iniziativa capace di trasformare la percezione dell'Ue da “regolatore ostile” a “scudo dell'industria continentale", suscitando il 65,6% di sentiment positivo solo in Italia. È quanto è emerso ieri dalla presentazione della ricerca SocialCom, realizzata con la piattaforma SocialData, tenutasi al Parlamento Europeo di Bruxelles durante l'evento “L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe”. “Questa...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ue, ricerca Socialcom: fiducia in istituzioni europee può crescere ma norme e burocrazia restano un punto debole

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