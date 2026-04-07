Proteggere produzioni agricole Made in Italy sì a odg in Comune a Bari

Il Consiglio comunale di Bari ha approvato un ordine del giorno presentato dal consigliere di maggioranza, che impegna il sindaco a chiedere all'Anci Puglia di intervenire presso le istituzioni europee e italiane. L’obiettivo è tutelare le produzioni agricole di origine italiana, sostenendo le iniziative volte a proteggere il settore agricolo locale. La decisione è stata approvata all’unanimità e riguarda la promozione di politiche di tutela per le produzioni Made in Italy.

Per la Coldiretti Puglia, diverse nome europee "risultano inadeguate e carenti a evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano Una proposta per tutelare il Made in Italy contro produzioni estere che utilizzano nomi o marchi che ricordano l'Italia per promuovere i loro prodotti, realizzati nei loro Paesi e solo per la parte finale nella Penisola.Per la Coldiretti Puglia, diverse nome europee "risultano inadeguate e carenti a evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano. “L’approvazione... 🔗 Leggi su Baritoday.it

Made in Italy alimentare, Lazzarini: “Difendere le produzioni artigiane e investire sui giovani”ROMA – “L’artigianato alimentare è uno dei pilastri del Made in Italy e un patrimonio economico, sociale e culturale che va difeso con determinazione.

Tutela del made in Italy all’estero. Il Comune al fianco di ColdirettiIl consiglio comunale di Copparo ha deciso di supportare l’appello di Coldiretti, che chiede una revisione della disciplina sull’origine doganale dei...

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Grano, Cia Grosseto, 'proteggere le produzioni Made in Maremma'Proteggere le produzioni Made in Italy e Made in Maremma rispetto alle massicce importazioni di grano estero. A dirlo Cia Grosseto si unisce al monito lanciato da Cia nazionale e chiede interventi ... ansa.it

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