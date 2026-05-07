Ue Ferlaino SocialCom presenta ricerca al Pe | Centrale tra cittadini

Durante un intervento al Parlamento europeo, un rappresentante di SocialCom ha illustrato i risultati di uno studio che evidenzia come l'Europa sia percepita come un tema centrale sia dagli italiani che dai cittadini di altri paesi europei. La ricerca si è concentrata sulle opinioni e le priorità delle persone riguardo alle questioni europee, sottolineando l'interesse diffuso verso le tematiche comunitarie.

(Adnkronos) – "La ricerca che abbiamo presentato oggi dimostra chiaramente che l'Europa è un tema centrale, sia per i cittadini italiani che per i cittadini europei. C'è tanta critica ma anche tanta speranza: le accise, gli accessi di regolamentazioni, le politiche green spaventano i consumatori e i cittadini europei, ma il Made in Europe e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Napoleone Christian Ferlaino. . BASTA MUFFA SUI MURI La muffa ti ruba la casa. Pezzo dopo pezzo. Prima annerisce un angolo. Poi l’odore entra nei vestiti. Poi non inviti più nessuno perché “che figura ci faccio”. - facebook.com facebook