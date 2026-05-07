Ue Ferlaino SocialCom presenta ricerca al Pe | Centrale tra cittadini

Da webmagazine24.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento al Parlamento europeo, un rappresentante di SocialCom ha illustrato i risultati di uno studio che evidenzia come l'Europa sia percepita come un tema centrale sia dagli italiani che dai cittadini di altri paesi europei. La ricerca si è concentrata sulle opinioni e le priorità delle persone riguardo alle questioni europee, sottolineando l'interesse diffuso verso le tematiche comunitarie.

(Adnkronos) – "La ricerca che abbiamo presentato oggi dimostra chiaramente che l'Europa è un tema centrale, sia per i cittadini italiani che per i cittadini europei. C'è tanta critica ma anche tanta speranza: le accise, gli accessi di regolamentazioni, le politiche green spaventano i consumatori e i cittadini europei, ma il Made in Europe e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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