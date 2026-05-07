Un recente sondaggio condotto da Socialcom mostra che l’87% delle persone ha una percezione negativa dell’Europa. La vicepresidente del Parlamento europeo ha commentato i dati, sottolineando che l’Unione europea si sta concentrando maggiormente sulla politica per avvicinare i cittadini. Questa analisi sarà oggetto di discussione in un incontro programmato per discutere i risultati emersi dallo studio.

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Social.com ci ha sottoposto dei dati, un sondaggio che ci apprestiamo a discutere insieme. Leggiamo che l'87% delle conversazioni delle cittadine e dei cittadini europei sull'Unione Europea è negativo. Per chi come noi lavora ogni giorno per provare a colmare questa distanza che esiste tra le istituzioni europee e i cittadini è un dato abbastanza impressionante. E dobbiamo provare a chiederci insieme: perché queste opinioni delle cittadine e dei cittadini?". Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, all'evento organizzato a Bruxelles dal titolo 'L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe', sui dati del sondaggio lanciato dall'agenzia SocialCom e Italiavanti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ue, Picierno: "Per 87% percezione negativa secondo Socialcom, Europa più politica per avvicinare cittadini"

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