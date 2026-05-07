Ue Cavedagna FdI | Inserire moda e agroalimentare in Iaa

Il gruppo di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei ha proposto di includere il settore della moda e quello agroalimentare nell’ambito dell’Iniziativa di investimento per l’occupazione e l’innovazione (Iaa). La richiesta è stata avanzata durante una riunione a Bruxelles, con l’obiettivo di ottenere maggiori risorse e attenzione per queste aree economiche. La proposta prevede di ampliare le categorie di settori sostenuti dall’iniziativa europea.

Bruxelles, 7 mag. (Adnkronos) - "Il gruppo di Fratelli dell'Italia e dei Conservatori europei proporrà un emendamento che richieda di introdurre nell'Industrial Accelerator Act anche le tematiche quali la moda, quali l'agroalimentare, tematiche sulle quali l'Italia è particolarmente forte e sulle quali, grazie al grande lavoro del governo Meloni, l'Europa sta seguendo le esigenze italiane". Lo dichiara Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d'Italia (Ecr), a margine del convegno "L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe" organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, nel corso del quale si è discusso dei dati, della percezione e delle dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue, Cavedagna (FdI): "Inserire moda e agroalimentare in Iaa" Notizie correlate Motor Valley: Cavedagna (FdI) sfida De Pascale sul divieto auto 2035(Adnkronos) – Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, se davvero vuole fare qualcosa per la Motor Valley della sua terra,... La trattativa elettorale continua: FdI pronta a emendare e inserire le preferenzeOk l'accordo di maggioranza, ma Meloni vuole un emendamento per la reintroduzione delle preferenze: "Vediamo chi ci sta", dicono nel partito della... Aggiornamenti e dibattiti Ue, Cavedagna (FdI): Inserire moda e agroalimentare in IaaBruxelles, 7 mag. (Adnkronos) - Il gruppo di Fratelli dell'Italia e dei Conservatori europei proporrà un emendamento che richieda di introdurre nell'Industrial Accelerator Act anche le tematiche qual ... iltempo.it Ue, Cavedagna (FdI): L’Europa deve passare da mero regolatore a scudo della nostra industriaAl fine di evitare una revisione troppo rigida della Direttiva accise, l'Europa deve passare da mero regolatore a uno scudo della nostra industria, ha detto l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Stefa ... notizie.it