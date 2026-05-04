Motor Valley | Cavedagna FdI sfida De Pascale sul divieto auto 2035

Un confronto si apre tra il rappresentante di Fratelli d’Italia e il presidente della Regione Emilia-Romagna riguardo alla proposta di vietare le auto a partire dal 2035. La questione riguarda le politiche sulle emissioni e le restrizioni nei territori della Motor Valley. La discussione si inserisce nel quadro delle decisioni regionali e nazionali sul futuro della mobilità e delle normative ambientali.

(Adnkronos) – Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, se davvero vuole fare qualcosa per la Motor Valley della sua terra, dovrebbe convincere la "sinistra europea", e gli eurodeputati del Pd, a lavorare insieme a quelli di Fratelli d'Italia per bloccare il regolamento che di fatto ancora impone l'abbandono del motore a scoppio entro il 2035. Lo dichiara l'eurodeputato di Fdi Stefano Cavedagna, in una nota. Per Cavedgana, "è veramente ridicolo che Michele De Pascale e il Pd vengano a fare lezioni sulla crisi del settore dell’automobile, quando sono stati loro del Pd e i Verdi, in Europa, a distruggere l’intero settore, imponendo l’obbligo delle auto elettriche dal 2035 ancora dal mandato scorso.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

"Motor Valley" vale 347 miliardi, de Pascale: "Investire qui per salvare l'automotive"Non più solo un distretto industriale, ma una vera e propria "rete neurale" ad altissima densità di innovazione.

Motor Valley e Food Valley si incontrano all'autodromo di Imola: tortellini e garganelli "corrono" sul cordolo della TosaL’autodromo Enzo e Dino Ferrari non è più solo il tempio della velocità, ma diventa una tela a cielo aperto dove il motorsport abbraccia l’eccellenza...