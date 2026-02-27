La trattativa elettorale continua | FdI pronta a emendare e inserire le preferenze

Le discussioni tra i partiti continuano senza sosta, con incontri che durano tutta la giornata. Durante le ore di negoziazione, si sono susseguite proposte e richieste di modifiche, mentre i rappresentanti della coalizione si sono confrontati in modo diretto. In alcuni momenti, anche i leader principali hanno partecipato ai colloqui, cercando di trovare un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte.

Ok l'accordo di maggioranza, ma Meloni vuole un emendamento per la reintroduzione delle preferenze: "Vediamo chi ci sta", dicono nel partito della premier Zanda: "Il Pd si confronti sulla legge elettorale. E' nel suo interesse" Dodici ore di trattativa, tra pause caffè e qualche interruzione. A un certo punto si sono collegati, raccontano nel centrodestra, anche i leader della coalizione, con la premier Giorgia Meloni che ha chiesto di chiudere al più presto. Il parto della riforma della legge elettorale non è stato facile. Una partita giocata nella totale riservatezza. Basti pensare che in realtà gli 'sherpa' della coalizione si sono visti diverse volte, non meno di cinque. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La trattativa elettorale continua: FdI pronta a emendare e inserire le preferenze