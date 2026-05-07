Durante l'apertura della Biennale, alcuni manifestanti ucraini hanno preso d'assalto il padiglione russo, mentre una flottiglia ha attaccato quello israeliano. Nel frattempo, il presidente della manifestazione ha illustrato il tema dell'edizione, citando le parole del presidente della Repubblica, che ha definito l'evento come un momento di libertà e audacia. La situazione ha attirato l'attenzione di visitatori e media presenti alla manifestazione.

«Liberi e audaci. Sergio Mattarella, il capo dello Stato, ha detto chiaramente ai David di Donatello qual è il mandato del lavoro artistico e culturale: libertà e audacia. Eccoci». È stato uno dei passaggi chiave dell’intervento di Pietrangelo Buttafuoco al Teatro Piccolo dell’Arsenale durante la conferenza stampa della sessantunesima Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia. Un passaggio sagace e imprevedibile, improvvisato a braccio. «Se le autorità politiche fossero ridotte a rango di furerie dove le ingerenze arrivano a piegare la solidità delle istituzioni culturali oggi avremmo un altro esito, magari lo avremo domani o dopo domani, ma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a precisa domanda sulla partecipazione della Russia ha detto: “La Fondazione Biennale di Venezia è autonoma; non sono d’accordo, ma”.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ucraini assaltano il padiglione russo. Flotilla all’attacco di quello di Israele

Notizie correlate

Flotilla, appello degli attivisti Anna e Luca per la liberazione di Avila e Abukeshek: «Sequestrati e torturati. No al padiglione di Israele alla Biennale»PADOVA - «Siamo stati sequestrati in una nave prigione, una nave militare, fino alla mattina del 1° maggio.

Biennale di Venezia, l’Ue minaccia i fondi per il padiglione russoLa decisione di consentire alla Russia di riaprire il proprio padiglione nazionale alla Biennale Arte 2026 continua a provocare tensioni politiche e...