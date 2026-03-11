L’Unione Europea ha annunciato che potrebbe revocare i fondi destinati alla partecipazione russa alla Biennale di Venezia 2026. La questione riguarda la decisione di permettere alla Russia di riaprire il proprio padiglione, una scelta che ha scatenato reazioni a livello politico e diplomatico. Bruxelles ha reso nota la sua posizione, evidenziando le possibili ripercussioni finanziarie per il padiglione russo.

La decisione di consentire alla Russia di riaprire il proprio padiglione nazionale alla Biennale Arte 2026 continua a provocare tensioni politiche e diplomatiche, fino a coinvolgere direttamente Bruxelles. Ieri la Commissione europea ha condannato «fermamente» la scelta della Fondazione Biennale di Venezia, avvertendo che la partecipazione di Mosca all’esposizione internazionale non è compatibile con la risposta dell’Unione europea all’invasione dell’Ucraina. In una nota firmata dalla vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen e dal commissario alla Cultura Glenn Micallef, Bruxelles sottolinea che la cultura «non dovrebbe mai essere utilizzata come piattaforma per la propaganda» e invita istituzioni e Stati membri a non offrire spazi a chi sostiene o giustifica l’aggressione russa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Biennale di Venezia, l’Ue minaccia i fondi per il padiglione russo

