Calenda a Kiev | L' Italia è vicina agli ucraini che resistono da quattro anni – Il video

Calenda ha visitato Kiev per mostrare il sostegno italiano agli ucraini che resistono da quattro anni, a causa dell’offensiva russa. Durante il suo tour, ha incontrato alcuni civili e rappresentanti locali, portando messaggi di vicinanza e solidarietà. La visita si inserisce in un momento di tensione crescente nella regione, con l’Italia che rafforza il suo impegno diplomatico. La presenza del ministro sottolinea l’importanza di sostenere la resistenza ucraina.

(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2026 "Da quattro anni gli ucraini resistono a un'aggressione brutale che colpisce civili e militari e dimostrano una forza straordinaria. Oggi sono venuto a Kiev per testimoniare che l'Italia gli è vicina e riconoscente per il lavoro che fanno per tenere Putin lontano dall'Europa" così il leader di Azione Carlo Calenda, da Kiev dove si è recato per l'anniversario dell'invasione russa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Pattinaggio artistico: Pezzetta in top-3 dopo lo short agli Europei, Gutmann vicina. Italia da storiaAi Campionati Europei di Sheffield, le atlete italiane di pattinaggio artistico hanno ottenuto risultati significativi, con Pezzetta tra le prime tre dopo lo short e Gutmann vicina alla qualificazione.

Il Cremlino: «Pace vicina». Da Usa 15 anni di garanzie di sicurezza, Kiev ne chiede 50. Dal governo italiano via libera al decreto aiutiIl Cremlino annuncia che la pace è vicina, mentre Kiev chiede garanzie di sicurezza più durature.

