Il decreto Ucraina è legge anche la Lega vota per gli aiuti a Kiev e si smarca dal generale Vannacci

Roma – Alla fine il sofferto decreto Ucraina taglia il traguardo e diventa legge, ma non senza polemiche. L’esecutivo ha scelto la via più sicura, blindando il testo al Senato – come già aveva fatto alla Camera – con il voto di fiducia (106 sì, 57 no e 2 astenuti) per garantire senza intoppi la proroga degli aiuti militari al governo di Kiev, il rinnovo dei permessi di soggiorno e la sicurezza dei giornalisti freelance. Una mossa che ha scatenato subito la reazione dell’opposizione, pronta a puntare il dito contro il metodo. La certezza, per usare le parole del renziano Enrico Borghi, è che dietro la forzatura “surreale” ci sia la paura che, “come contraccolpo della scissione vannacciana, dai banchi della maggioranza potessero spuntare ordini del giorno imbarazzanti per Palazzo Chigi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

