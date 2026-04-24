Ubriaco fradicio semina il caos in strada poi si scaglia contro la polizia

Un uomo in stato di ebbrezza ha causato scompiglio in strada, urlando e provocando passanti e residenti. La situazione ha attirato numerose chiamate alle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. L’individuo ha poi rivolto insulti e minacce verso gli agenti, scatenando un intervento per riportare la calma. La scena si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che è stato accompagnato in commissariato.

Tra urla, provocazioni e atteggiamenti sempre più sopra le righe, un uomo in evidente stato di ebbrezza ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, fino a far scattare una raffica di chiamate al 112.Le segnalazioni partite da Desenzano nella giornata di ieri, giovedì 23 aprile, parlavano.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ubriaco infastidisce i clienti di un bar, poi si scaglia contro i carabinieri: denunciato un 25enne Lancia pietre contro la volante della polizia, poi si scaglia contro gli agenti: arrestata 21enneNella notte tra lunedì e martedì, una volante della polizia di Stato, mentre passava per via Buranello durante un controllo del territorio, è stata... Altri aggiornamenti Ubriaco semina il caos, panico fuori da un bar di Monte San Pietrangeli: con la chiave telescopica contro una guardia giurata e poi i carabinieriNel corso della lite, il magrebino ha afferrato una chiave telescopica e l’ha brandita con l’intenzione di spaventare l’interlocutore. Di lì a pochi istanti è sopraggiunta una pattuglia dei ... corriereadriatico.it Ubriaco semina il caos. Prende a sberle i clienti dei locali in piazza Martiri: 44enne denunciato dalla poliziaUbriaco ha cominciato a seminare il panico in piazza Martiri del 7 Luglio, infastidendo i clienti seduti in distesa nei bar e prendendoli pure a schiaffi all’improvviso. Un pomeriggio di follia quello ... ilrestodelcarlino.it