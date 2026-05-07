' U Cafè Andìche – regia Vito Signorile' in scena al Piccinni di Bari

U Cafè Andìche – regia Vito Signorile in scena al PiccinniUn grande classico del teatro in dialetto barese torna in scena nel centenario della nascita di Vito Maurogiovanni. Lo spettacolo, con in scena Totò Onnis e Lucia Zotti, e con la partecipazione straordinaria di Nicola Pignataro e Vito.🔗 Leggi su Baritoday.it

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