BJK Cup 2026 le convocate di Italia-Giappone Presente Jasmine Paolini c’è anche Tyra Caterina Grant

Per la partita Italia-Giappone della BJK Cup 2026, sono state ufficializzate le convocate. Tra le giocatrici presenti ci sono Jasmine Paolini e Tyra Caterina Grant. La sfida si svolgerà a Velletri e segna l’inizio del percorso dell’Italia nella competizione. La partita è programmata per questa fase del torneo.

Comincia da Velletri e dalla sfida con il Giappone, il cammino dell’Italia nella Billie Jean King Cup 2026. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, la squadra azzurra sogna un clamoroso tris ed il primo obiettivo sarà quello di centrare la qualificazione alle Finals. Per farlo l’Italia dovrà battere il Giappone nel match in programma venerdì 10 e sabato 11 aprile sui campi in terra rossa di Velletri. Per la sfida con la squadra nipponica, Tathiana Garbin non cambia la squadra che è stata capace di trionfare nell’ultima edizione, battendo gli Stati Uniti in finale. Le singolariste titolari saranno Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, mentre come riserve sono state selezionate Lucia Bronzetti e Tyra Caterina Grant. 🔗 Leggi su Oasport.it

