Tuttosport – Grosso cita Djokovic | L’ho imparato da lui Come sta Berardi e sul futuro alla Fiorentina…

Durante una conferenza stampa, l’allenatore del Sassuolo ha parlato di un noto tennista, affermando di aver imparato molto da lui. Ha anche aggiornato sulle condizioni di un attaccante, spiegando come sta e quali possibilità ci siano per il suo futuro in maglia viola. Nel frattempo, la squadra di Torino si prepara alla prossima partita, con l’ultimo titolo ottenuto risalente a qualche tempo fa, mentre Grosso ha presentato il prossimo incontro contro il Torino di D’Aversa.

2026-05-07 16:37:00 Torino, l’ultimo titolo di TS: Fabio Grosso ha presentato in conferenza stampa la sfida tra il suo Sassuolo e il Torino di D’Aversa. Una gara tra due squadre già tranquille in classifica, ma che il tecnico neroverde non vuole affrontare con superficialità. L’allenatore ha parlato delle condizioni di alcuni giocatori chiave, tra cui Berardi e Idzes e ha poi richiamato l’attenzione sull’approccio mentale, spiegando come il Sassuolo non sia “bravissimo” nelle gare di fine stagione senza obiettivi concreti e ribadendo l’importanza di mantenere alta l’intensità. Nel corso dell’incontro con i media, spazio anche ai temi legati al futuro, all’ accostamento alla Fiorentina.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Grosso cita Djokovic: “L’ho imparato da lui”. Come sta Berardi e sul futuro alla Fiorentina… Notizie correlate Brescianini si racconta: «Sapevo che alla Fiorentina c’era da rimboccarsi le maniche. Gasperini un fenomeno, ho imparato tanto da lui. Con Spalletti ho realizzato un sogno»Nico Paz Inter, il prezzo non preoccupa Oaktree: la sua volontà può essere decisiva! 2 gli indiziati a partire Modric Milan, il rinnovo si avvicina:... L’annuncio di Grosso alla vigilia di Torino Sassuolo: «Berardi e Idzes da valutare. Le voci sulla Fiorentina? Bisogna tenere i piedi per terra»Sensi, nuova vita in Cipro: è la sua miglior stagione in carriera! Numeri impressionanti, occhio alla clausola che può far gola alle italiane Como,...