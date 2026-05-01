Il centrocampista della Fiorentina ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso e sulle esperienze recenti in squadra. Ha ricordato che sapeva di dover lavorare duramente per inserirsi nel club e ha espresso il suo apprezzamento per l’allenatore Gasperini, con cui ha imparato molto. Ha inoltre parlato della soddisfazione di aver realizzato un sogno lavorando con Spalletti. In vista della prossima partita, il giocatore ha commentato le sue sensazioni.

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© Calcionews24.com - Brescianini si racconta: «Sapevo che alla Fiorentina c’era da rimboccarsi le maniche. Gasperini un fenomeno, ho imparato tanto da lui. Con Spalletti ho realizzato un sogno»

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