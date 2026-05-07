L’annuncio di Grosso alla vigilia di Torino Sassuolo | Berardi e Idzes da valutare Le voci sulla Fiorentina? Bisogna tenere i piedi per terra

Alla vigilia della partita tra Torino e Sassuolo, il tecnico ha parlato delle condizioni di alcuni giocatori, specificando che Berardi e Idzes saranno valutati nelle prossime ore. Ha inoltre commentato le voci di mercato riguardanti la Fiorentina, invitando a mantenere i piedi per terra e a concentrarsi sulla partita in programma. La conferenza si è tenuta in vista della 36ª giornata del campionato di Serie A 202526.