Grana Padano a Foodex Japan 2026
Dal 10 al 13 marzo, il Consorzio Tutela Grana Padano parteciperà a Foodex Japan 2026, la principale fiera del settore agroalimentare in Giappone. L’evento riunisce operatori, buyer e stakeholder del comparto food & beverage provenienti da tutto il mondo, offrendo uno spazio dedicato alle aziende per presentare i propri prodotti e consolidare i rapporti commerciali.
Durante questa edizione verranno proposte diverse iniziative per mettere in risalto la versatilità del prodotto. In particolare, presso lo spazio dedicato West Hall 4 FF-44, si terranno seminari dedicati alle diverse stagionature di Grana Padano, condotti dalla cheese expert Yuko Sato, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire la conoscenza delle caratteristiche distintive del formaggio DOP più consumato al mondo. “La presenza a Foodex Japan 2026 – sottolinea Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio – conferma l’importanza strategica del mercato giapponese per il nostro export. Continuiamo a investire in promozione e formazione per far conoscere sempre di più le qualità uniche del nostro prodotto e le sue diverse stagionature, rispondendo a una domanda in costante crescita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
