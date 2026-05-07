Tutto ciò che tace la mostra di Ilaria Sagaria

Maja Arte Contemporanea è lieta di presentare "Tutto ciò che tace", la seconda personale di Ilaria Sagaria (Salerno, 1989) negli spazi di via Monserrato 30 a Roma.La mostra riunisce una selezione di venti fotografie realizzate tra il 2019 e il 2025, appartenenti a diversi cicli di lavoro – tra.🔗 Leggi su Romatoday.it

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