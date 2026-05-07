Tutti i vincitori del David di Donatello 2026

Nella notte tra il 6 e il 7 maggio si è conclusa la 71ª cerimonia dei David di Donatello, durante la quale “Le città di pianura” di Francesco Sossai si è distinto come il film più premiato. La manifestazione ha visto assegnare riconoscimenti a vari film e professionisti del cinema italiano, con premi consegnati in diverse categorie. La serata ha riunito attori, registi e addetti ai lavori del settore, celebrando le eccellenze della scena cinematografica nazionale.

“Le città di pianura” di Francesco Sossai è stato il film più premiato della 71ª edizione dei David di Donatello, conclusa nella notte tra il 6 e il 7 maggio. Il film ha vinto i riconoscimenti principali, tra cui miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura originale, miglior produttore, miglior attore protagonista e miglior montaggio. Sossai ha vinto anche il premio per la miglior regia e, insieme ad Adriano Candiago, per la sceneggiatura originale. “Le città di pianura” ha ottenuto inoltre il David per il miglior produttore, assegnato a Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures e Cecilia Trautvetter.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Tutti i vincitori del David di Donatello 2026 Speriamo che sia femmina | Film Completo | Commedia | Catherine Deneuve | Mario Monicelli | HD Notizie correlate David di Donatello 2026, tutti i vincitoriIn diretta su Rai 1 dal nuovo Teatro 23 degli Studi di Cinecittà, Flavio Insinna e Bianca Balti hanno condotto la 71° edizione dei David di Donatello... Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi a film e attoriI David di Donatello 2026 premiati nella 71esima cerimonia: Miglior Film Le città di pianura, Miglior Regia Francesco Sossai, Miglior Attore Sergio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco Sossai; Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi; Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitori; David di Donatello 2026, chi ha vinto: tutti i premi assegnati. David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco SossaiDirettamente dal Teatro 23 di Cinecittà di Roma nella serata di mercoledì 6 maggio la cerimonia dei David di Donatello 2026 svelerà tutti i vincitori ... vogue.it Chi ha vinto i David di Donatello 2026? Tutti i vincitori dell’edizione 71Consegnati i prestigiosi riconoscimenti cinematografici dei David di Donatello 2026: ecco chi ha vinto con tutti i vincitori ... superguidatv.it Ai David di Donatello Aurora Quattrocchi miglior attrice protagonista, migliore regia a Francesco Sossai. Matilda De Angelis: 'I lavoratori al presidio sono la nostra famiglia' TUTTI I PREMIATI Checco Zalone diserta l'evento #ANSA - facebook.com facebook Il David di Donatello per il miglior produttore va al team del film Le città di pianura: Le città di pianura — Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter. ANS x.com