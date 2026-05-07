david di donatello 2026 tutti i vincitori

I vincitori dei David di Donatello 2026 sono stati annunciati durante la cerimonia trasmessa in diretta su Rai 1 dal nuovo Teatro 23 degli Studi di Cinecittà. La serata è stata condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti, che hanno presentato l’evento tra interventi e premiazioni. La manifestazione ha celebrato le eccellenze del cinema italiano, con riconoscimenti assegnati nelle varie categorie.

In diretta su Rai 1 dal nuovo Teatro 23 degli Studi di Cinecittà, Flavio Insinna e Bianca Balti hanno condotto la 71° edizione dei David di Donatello ( qui la recensione), che ha sancito il trionfo come miglior film de Le Città di Pianura di Francesco Sossai, pellicola che ha fatto incetta di statuette nelle varie categorie. Tra gli interpreti, conquistano i premi come miglior attore e miglior attrice protagonisti Sergio Romano proprio per Le Città di Pianura e Aurora Quattrocchi per il film Gioia mia. A seguire l’elenco di tutti i vincitori divisi per categoria ( qui tutte le nomination). I vincitori della 71° edizione dei David di Donatello.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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