Bertinoro celebra la Pasqua tra riti e tradizioni | tutti gli eventi della Settimana Santa

A Bertinoro, durante la Settimana Santa, si terranno diverse celebrazioni religiose che coinvolgeranno la comunità locale. Il programma comprende sia riti solenni che eventi tradizionali, con momenti dedicati alle celebrazioni pasquali. La parrocchia organizza queste iniziative nel rispetto delle pratiche religiose storiche, coinvolgendo i fedeli in diverse occasioni durante la settimana.

Domenica 5 aprile alle 11, la comunità si riunirà per la Santa Messa di Pasqua, presieduta dal vescovo Livio, sempre in Concattedrale Un ricco programma di celebrazioni accompagnerà la Settimana Santa nell’Unità parrocchiale di Bertinoro, tra momenti liturgici solenni e riti della tradizione che coinvolgeranno la comunità locale. Si parte giovedì 2 aprile alle 20.30 nel Duomo di Bertinoro con la Messa in Coena Domini, durante la quale si svolgerà il suggestivo rito della lavanda dei piedi, simbolo di servizio e condivisione. Venerdì 3 aprile, sempre alle 20.30, sarà la volta della Liturgia della morte del Signore, seguita dalla tradizionale processione con la statua del Cristo Morto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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