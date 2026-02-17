Dario Faini, noto come Dardust, ha visitato la scuola media Mestica di Macerata per incontrare gli studenti delle classi terze, portando con sé la sua esperienza nel mondo della musica. Durante l’incontro, ha parlato delle sue origini e ha condiviso aneddoti sulla creazione di alcune sue hit famose. Il musicista ha anche ascoltato le domande dei ragazzi e ha mostrato loro alcuni strumenti usati in studio. La visita si è svolta nel cortile della scuola, dove Dardust si è fermato a chiacchierare con gli studenti.

Ospite d’eccezione alla scuola media "Mestica" di Macerata: Dardust, tra i compositori e producer più apprezzati a livello internazionale (attualmente nelle Marche per un tour di concerti con la Form ), ha incontrato gli studenti delle classi terze. Ha risposto alle numerose domande dei ragazzi e non sono mancati momenti carichi di emozione, arricchiti dalla sua musica, che ha coinvolto la platea di studenti e docenti. La sua presenza a scuola, per iniziativa della docente di musica Elisa Ercoli, è stata un’occasione preziosa di incontro tra scuola, cultura e territorio. Dardust ha raccontato il proprio percorso artistico, dalle prime esperienze al successo sui palcoscenici nazionali e internazionali, soffermandosi sul valore dello studio, del talento e della passione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il musicista Dardust a tu per tu con i ragazzi della scuola Mestica

