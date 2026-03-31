Nuoto a tu per tu con Paolo Bonacci | In acqua siamo tutti uguali La piscina è una palestra di vita
In un'intervista, un nuotatore ha descritto la piscina come un luogo che va oltre l'attività sportiva, considerandola una scuola di vita. Ha sottolineato come l’esperienza in acqua favorisca l’aggregazione, la crescita personale e l’acquisizione di capacità utili anche fuori dalla vasca. Secondo lui, in acqua tutti sono uguali e la piscina aiuta a sviluppare disciplina e concentrazione.
Il presidente e fondatore della Asd Crazy Waves illustra i benefici dell'attività sportiva svolta in acqua: la società pisana conta ben 36 atleti tesserati per la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Aggregazione, passione, crescita personale sul piano sportivo ma - soprattutto - umano. “La piscina è tutto questo: una palestra che ti fornisce gli strumenti utili per affrontare con organizzazione, concentrazione e rigore anche la vita quotidiana”. Paolo Bonacci, fondatore e presidente della Asd Crazy Waves, da anni è uno degli alfieri dell'integrazione delle persone con disabilità nella società. L'attività in questo ambito è... 🔗 Leggi su Today.it
Articoli correlati
Una vita a tu per tu con gli squali, da Cattolica alle Maldive. "Mi immergo con loro, mai avuto paura"Matteo Fabbri, 37 anni, si immerge da anni per studiare, fotografare e riprendere gli squali: quest’anno ha coinvolto anche altri tre amici.
Scherma, a tu per tu con Enrico Di Ciolo: "La nostra missione è educare alla vita attraverso lo sport"Non chiamatelo sport individuale, incappereste nelle ire - bonarie, si intende - del maestro Enrico Di Ciolo.