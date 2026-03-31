In un'intervista, un nuotatore ha descritto la piscina come un luogo che va oltre l'attività sportiva, considerandola una scuola di vita. Ha sottolineato come l’esperienza in acqua favorisca l’aggregazione, la crescita personale e l’acquisizione di capacità utili anche fuori dalla vasca. Secondo lui, in acqua tutti sono uguali e la piscina aiuta a sviluppare disciplina e concentrazione.

Il presidente e fondatore della Asd Crazy Waves illustra i benefici dell'attività sportiva svolta in acqua: la società pisana conta ben 36 atleti tesserati per la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Aggregazione, passione, crescita personale sul piano sportivo ma - soprattutto - umano. “La piscina è tutto questo: una palestra che ti fornisce gli strumenti utili per affrontare con organizzazione, concentrazione e rigore anche la vita quotidiana”. Paolo Bonacci, fondatore e presidente della Asd Crazy Waves, da anni è uno degli alfieri dell'integrazione delle persone con disabilità nella società. L'attività in questo ambito è... 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Nuoto, a tu per tu con Paolo Bonacci: "In acqua siamo tutti uguali. La piscina è una palestra di vita"

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