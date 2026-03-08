In centinaia alla passeggiata di protesta per l' 8 marzo | Una città sicura per tutte

Nella serata del 7 marzo circa trecento persone hanno partecipato a una passeggiata di protesta tra Mestre e Marghera, organizzata dal Laboratorio climatico Pandora in occasione dell’8 marzo. Il corteo ha attraversato le strade della città, portando con sé lo slogan “Una città sicura per tutte”. La manifestazione ha coinvolto cittadini che hanno espresso il desiderio di maggiore sicurezza e rispetto.

L'iniziativa del Laboratorio climatico Pandora ha attraversato via Piave e il sottopasso: «Solo insieme possiamo trasformarli in spazi vivi e sicuri» «Abbiamo percorso insieme i luoghi più ostili e abbandonati della nostra città, dal sottopasso ciclopedonale tra Mestre e Marghera, alla stazione e via Piave. Perché solo insieme possiamo trasformarli in spazi vivi e sicuri» scrive il collettivo promotore. La protesta aveva anche un taglio più ampio rispetto a quello cittadino, con la difesa del diritto all'aborto, i femminicidi, l'attacco al Ddl Bongiorno che renderebbe più difficile dimostrare di aver subito stupro o violenza.